Wegen Leichtathletik-Olympiasiegerin! ISTAF schmeißt Programm um

Beim ISTAF am 1. September im Berliner Olympiastadion versammelt sich die Leichtathletik-Elite. Kurzfristig ändern die Organisatoren wegen einer deutschen Olympiasiegerin das Programm.

Beim ISTAF am 1. September im Berliner Olympiastadion versammelt sich die Leichtathletik-Elite. Kurzfristig ändern die Organisatoren wegen einer deutschen Olympiasiegerin das Programm.

Die Organisatoren des ISTAF in Berlin haben nach dem Ende der Olympischen Spiele in Paris eine Programmänderung bekannt gegeben. Nachdem Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye ihre Teilnahme zugesagt hat, wird kurzfristig ein Kugelstoß-Wettbewerb in das Programm des Leichtathletik-Meetings aufgenommen.