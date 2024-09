Das gab es noch nie! Gesa Krause verrät Olympia-Plan

Gesa Krause läuft und läuft - und hat noch lange nicht genug. Die seit mehr als zehn Jahren beste deutsche Hindernisläuferin peilt nun sogar ihre fünften Olympischen Spiele an.

Schon seit mittlerweile 13 Jahren, als sie bei der WM in Daegu Achte wurde, läuft Gesa Krause über 3000 Meter Hindernis inmitten der Weltspitze. Kaum ein(e) andere(r) Athlet(in) hat einen so langen Atem wie die heute 32-Jährige.

Dies ist umso erstaunlicher, da sie vor knapp eineinhalb Jahren Mutter einer Tochter wurde - und in der abgelaufenen Saison trotzdem Höchstleistungen vollbrachte.

„Ich liebäugele damit, in Los Angeles dabei zu sein“

Zweieinhalb Monate später hat sich die zweimalige Europameisterin offenbar entschieden - für die Hindernisse. „Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich noch einen Olympiazyklus mache“, sagte sie der FAZ . „Ich habe nicht vor aufzuhören und liebäugele damit, in Los Angeles dabei zu sein.“

Gesa Krause gehört immer noch zur Weltspitze

Dass sie nach wie vor zur Weltspitze gehört, bewies Krause am vergangenen Wochenende beim Diamond-League-Finale in Brüssel, als sie in 9:08,94 Minuten Vierte wurde - der viertbesten Zeit ihrer Karriere.