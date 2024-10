Deutscher Leichtathletik-Held: Abschied mit bitterer Note

Nach seinem Rücktritt erklärt Andreas Hofmann die Gründe dafür, den Speer an den Nagel zu hängen. Und wie sein verzweifelter Kampf scheiterte, in letzter Minute das Olympia-Ticket nach Paris zu ergattern.

Hofmann war neben Thomas Röhler, Johannes Vetter und Julian Weber einer der deutschen Erfolgsgaranten der letzten Jahre. Höhepunkt für den heute 32-Jährigen war der Gewinn der Silbermedaille bei der Heim-EM 2018 in Berlin

Durch zahlreiche Verletzungen gepeinigt, beschloss er nun, den Speer an den Nagel zu hängen. Es ist ein Abschied mit bitterer Note.

„Es war zu viel für den Körper und den Kopf“

Hofmann hatte 2024 noch einmal alles in die Waagschale geworfen, um sich das Olympiaticket für Paris zu holen. Nachdem er sich 2023 einer Meniskus-OP unterzog, musste er ein halbes Jahr später noch einmal unters Messer.

Auch Olympia in Tokio verpasst

Besonders bitter: Auch die Olympischen Spiele davor hatte er verpasst, wobei er seine Ausbootung bei den Wettkämpfen in Tokio als ungerecht empfand: „In Tokio war ich Ersatzmann und habe mich fit gehalten, bis die anderen im Flieger saßen. Da war ich mit manchen Entscheidungen nicht einverstanden und habe rückblickend ein halbes Jahr gebraucht, um das zu verarbeiten.“

Wie es für Hofmann beruflich weitergeht, darüber hat er sich noch keine konkreten Gedanken gemacht. „Es wäre optimal, beruflich etwas zu finden, in das ich genauso viel Leidenschaft reinstecken kann wie in den letzten Jahren in den Speerwurf.“