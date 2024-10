Ein Fabellauf, der die Welt schockte

„Who cares who‘s third - it doesn‘t matter!“, schrie David Coleman von der BBC bei Olympia 1968 in Mexico City ins Mikrofon. Übersetzt: „Wen interessiert, wer hier Dritter geworden ist, ist doch völlig egal.“

David Hemery hieß der Mann, der heute vor 56 Jahren vor dem Deutschen Gerhard Hennige Gold holte - in einer Art und Weise, bei der nicht nur Coleman die Spucke wegblieb. „Ich glaube, das war die größte athletische Leistung, die je ein Engländer vollbracht hat“, schrieb die Times am Tag darauf.

David Hemery war Englands Star bei Olympia 1968

Hemery, der wegen der beruflichen Karriere seines Vaters in den USA aufgewachsen war und an der Boston University trainiert und studiert hatte, war ein historisches Meisterstück gelungen, das ihn aus englischer Sicht zum Star der Spiele machte.

Am Ende des Jahres bekam Hemery von der BBC den prestigeträchtigen Preis als Sportpersönlichkeit des Jahres, vor Formel-1-Weltmeister Graham Hill. Er steht damit unter anderem in einer Reihe mit Bobby Moore, dem Helden des englischen Triumphs bei der Fußball-Heim-WM 1966.

Zweite Karriere im englischen TV

Der Gold-Lauf von Mexiko blieb Hemerys größter Triumph, 1972 in München holte er Bronze und Silber mit der Staffel. Ein Jahr später hörte er auf und war im englischen Fernsehen von da an als Teilnehmer der Show „Superstars“ präsent, einem Reality-Wettkampf zwischen Sportlern aus unterschiedlichen Disziplinen – Hemery gewann zweimal.

Hemery arbeitete auch als Trainer in England und den USA, als Funktionär, schrieb mehrere Bücher und ist in diversen wohltätigen Projekten aktiv. 2015 nahm er, um Spenden für seine Stiftung zu akquirieren, am London-Marathon teil. Drei Jahre zuvor hatte er eine Botschafter-Rolle bei Olympia in London.