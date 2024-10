Eine der historischsten Sportstätten der Geschichte verschwindet

Das Ende eines der historischsten Leichtathletik-Stadien Deutschlands ist besiegelt! Der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin wird abgerissen. Trotz zahlreicher Proteste wird das altehrwürdige Jahnstadion diese Woche Stück für Stück zurück gebaut.

„Es ist beabsichtigt, den Rückbau des bestehenden Stadiongebäudes in der KW 41 zu beginnen“, antwortete die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen jüngst auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Kristian Ronneburg. Das bedeutet, dass in dieser Woche der „hochbauliche Rückbau“ ansteht.

Der Abriss des legendären Stadions sorgt für zahlreiche kritische Stimmen. Die Bürgerinitiative Jahnsportpark sammelte in einer Petition 14.000 Unterschriften. Aus der Sicht der Initiative sei ein Abriss absolut unnötig und zudem finanziell nicht nachhaltig. Auch die Bürgermeisterin des Bezirks Pankow, Cordelia Koch, stellte den Abriss Anfang August in Frage.

Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark war Schauplatz zahlreicher Weltrekorde

Denn das Stadion, in das in den Glanzzeiten knapp 20.000 Zuschauer pilgerten, erlebte in seiner Geschichte den ein oder anderen Leichtathletik-Weltrekord. Satte 16 Weltrekorde wurden hier zwischen 1969 und 1984 aufgestellt.