Übermenschlich? Eine sportliche Mondlandung? Der Tod der Leichtathletik? Ruth Chepngetich hat mit ihrem neuen Marathon-Fabelweltrekord die Lauf-Szene in Staunen versetzt - und gleichzeitig große Zweifel genährt.

„Es ist fast so, als würde man jemanden auf dem Mond landen sehen“, sagte Carrie Tollefson, Olympia-Teilnehmerin von 2004, nachdem Chepngetich in Chicago nach 42,195 km in historischen 2:09:56 Stunden ins Ziel gestürmt war, die Ex-Weltmeisterin aus Kenia knackte als erste Frau die 2:10-Stunden-Schallmauer.