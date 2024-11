Der vergessene schnellste Mann der Welt

An seinem 95. Geburtstag lehnte Harrison Dillard lässig neben vier Champagner-Flaschen an einer Torte, die mit Gold überzogen war.

Für die US-amerikanische Leichtathletik -Legende Dillard, die dann mit 96 Jahren am 15. November 2019 tragisch an Magenkrebs sterben sollte, war Gold Programm. Viermal gewann der Mann aus Cleveland Gold bei Olympischen Spielen . Mit einem Olympiasieg im Sprint- und Hürdenlauf gelang ihm eine Leistung, die bis heute sonst keiner erreichte.

Doch sein erster Gold-Triumph gelang ihm nicht in seiner Spezialdisziplin Hürdenlauf, sondern im Sprint über die 100 Meter. Nachdem er bei den US-Ausscheidungsrennen über die 110-Meter-Hürden gescheitert war, ging er 1948 als drittqualifizierter US-Starter in London über die 100 Meter an den Start - und gewann.