"Wie kann man das rechtfertigen?" - Shitstorm gegen DLV

Damit verprellte der DLV einige seiner jungen, hoffnungsvollen Athleten gehörig. Einer der Leidtragenden ist Maximilian Berger, der am vergangenen Wochenende Deutscher U23-Meister in Riesenbeck wurde.

„Wie kann man so etwas rechtfertigen?“

Nachdem er von seiner Nicht-Nominierung erfuhr, forderte Berger bei Instagram seine User zu Kommentaren unter einen Instagram Post des DLV auf: „Hey Freunde, kleine Bitte an alle, die [...] das ganze Thema ähnlich sehen wie ich. Wenn der offizielle Beitrag vom DLV kommt, kommentiert eure Meinung zu der ganzen Geschichte gerne unter den Beitrag. Zeigt, dass man so nicht mit motivierten Athleten umgeht.“

„Wie kann man so etwas rechtfertigen?“, fragte etwa der deutsche 5000-Meter-Meister Florian Bremm. „Die Message an die MU23 (männliche U23, d. R.) ist damit nicht nur: „Wir glauben nicht, dass ihr bei der Cross-EM konkurrenzfähig seid“, sondern auch: “Es macht keinen Sinn, euch zu schicken um Erfahrung zu sammeln und motiviert zu bleiben. Ihr werdet es so oder so international nie schaffen.“