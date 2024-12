Deutscher Laufstar meldet sich eindrucksvoll zurück

Mohamed Abdilaahi zeigt zum Ende des Leichtathletik-Jahres sein großes Potenzial. In Saudi-Arabien läuft er eine neue DLV-Bestleistung über 5 Kilometer. Nach seiner im November aufgestellten persönlichen Bestleistung über 10 Kilometer ist dies eine weitere Bestätigung seiner derzeitigen Super-Form.

Der deutsche Laufstar Mohamed Abdilaahi hat beim „Al Sharqiyah International 5KM“ in Al-Khobar (Saudi-Arabien) aufhorchen lassen.

In 13:22 Minuten stürmte der 25-Jährige am Samstag zu einer neuen DLV-Bestleistung über 5 Kilometer. Damit unterbot er die bisherige Bestzeit von Nils Voigt um acht Sekunden. Nach seiner vor einem Monat in Frankreich aufgestellten persönlichen 10-Kilometer-Bestzeit (27:40 Minuten) unterstrich Abdilaahi damit seine aktuelle Form.