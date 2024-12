Paukenschlag! Deutsches Juwel pulverisiert Weltrekord

Die deutsche Hammerwerferin Nova Kienast macht in den USA von sich reden: Innerhalb von zwei Tagen verbessert sie zwei Mal den U18-Weltrekord.

Die deutsche Hammerwerferin Nove Kienast hat innerhalb von 24 Stunden den U18-Weltrekord in Arizona zwei Mal verbessert.

Zunächst schleuderte die 17-Jährige das Gerät bei einem Meeting in Phoenix auf 78,16 Meter. Am Tag darauf landete der Hammer in Tucson sogar bei 78,34 Meter.