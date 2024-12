Supersprinter der nächste Bolt?

Gout Gout bricht einen 56 Jahre alten australischen Rekord. Er ist sogar schneller als Usain Bolt in seinem Alter war. Nun erwartet das australische Wunderkind ein Training mit dem Olympiasieger.

Sprinter Gout Gout, gerade erst 16 Jahre alt, hat bei den Australian All Schools Athletic Championships im australischen Brisbane weiter für Furore gesorgt. Nachdem er am Freitag bereits einen neuen australischen U-18-Rekord (10,17 Sekunden) über die 100 Meter aufgestellt hatte, setzte er über die doppelte Distanz noch einmal einen drauf.

In 20,04 Sekunden überquerte er nach 200 Metern die Ziellinie und brach dabei den australischen Rekord über diese Distanz. Diesen hielt seit mehr als einem halben Jahrhundert Peter Norman, der bei den olympischen Spielen 1968 in Mexico City mit einer Zeit von 20,06 Sekunden die Silbermedaille gewann.

Erste Vergleiche mit Bolt: „Ziemlich cool“

Aufgrund solcher rekordbrechenden Zeiten kommen Vergleiche mit Usain Bolt auf. Gout ist schon jetzt schneller, als Bolt es in seinem Alter war - doch der 16-Jährige bleibt fokussiert.

Natürlich sei es „ziemlich cool“, in einem Satz mit dem jamaikanischen Superstar genannt zu werden. Gout stellte im Gespräch mit dem Guardian aber auch klar „Ich bin Gout Gout, also versuche ich, mir einen eigenen Namen zu machen.“

Geschafft hat er das mit seinen Leistungen allemal. Nachdem der Australier im Oktober bei den U-20-Weltmeisterschaften in Lima die Silbermedaille gewann, wurde Adidas auf ihn aufmerksam und nahm ihn unter Vertrag.

Training mit Olympiasieger Lyles

Zusammen mit Lyles, Olympiasieger über die 100 Meter in Paris , erwartet Gout im nächsten Jahr etwas Besonderes. „Ich gehe nach Amerika, um mit Noah Lyles zu trainieren“, erzählte er und ergänzte „Hoffentlich können wir uns für die Weltmeisterschaften in Tokio qualifizieren."

Gout zeigte sich auch in Bezug auf seinen neuen Ausrüster weiter ehrgeizig „Ich werde hier nicht aufhören. Ich werde hart arbeiten, um das Vertrauen zurückzuzahlen, das sie mir entgegengebracht haben. Ich werde hungrig bleiben.“

Gout, Sohn einer Einwandererfamilie aus dem Südsudan, wurde 2007 in Ipswich im Bundesstaat Queensland geboren und wird noch in diesem Jahr 17 Jahre alt. 2022 machte er erstmalig auf sich aufmerksam, als er mit nur 14 Jahren die 100 Meter in 10,57 Sekunden lief.