Leichtathletik: Deutsches Mini-Team zur Hallen-WM

Das deutsche Leichtathletik-Team für die Hallen-WM fällt erstaunlich klein aus. Die Reise nach China treten nur acht Athletinnen und Athleten an.

Die deutschen Leichtathleten reisen mit einem Mini-Team zur Hallen-WM im chinesischen Nanjing (21. bis 23. März). Mit Max Heß (Dreisprung/Silber) und Till Steinforth (Siebenkampf/Bronze) stehen zwei Medaillengewinner der Hallen-EM in Apeldoorn im achtköpfigen DLV-Aufgebot.

Die meisten Stars um Weitspringerin Malaika Mihambo haben sich hingegen „im Hinblick auf die Vorbereitung der Sommersaison gegen einen Start bei der Hallen-WM entschieden“, wie es in einer Mitteilung hieß.

DLV-Sportvorstand stellt klar: „Unser Team ist hochmotiviert“

Trotz der fielen Ausfälle fehlt es dem Team nicht an Motivation in Hinblick auf die Titelkämpfe. „Unser kleines, aber feines Team ist hochmotiviert und möchte die Hallensaison in Nanjing gut abschließen“, sagte DLV-Sportvorstand Jörg Bügner.