Zeitplan der Leichtathletik-EM heute: Ansah mit Goldchance und Diskus-Finale live im Free-TV und Stream

SPORT1 14.08.2026 • 08:00 Uhr Gibt es die nächsten Medaillen für Deutschland? Bei der Leichtathletik-EM in Birmingham kämpfen zahlreiche Athletinnen und Athleten um Edelmetall. Owen Ansah greift nach Gold. SPORT1 gibt einen Überblick über den Tag.

Am Freitag fallen allerdings auch noch einige anderen Entscheidungen in Birmingham. SPORT1 gibt einen Überblick zum Zeitplan bei der Europameisterschaft.

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Die Siebenkämpferinnen machen den Auftakt in den Wettkampftag, um 11.33 Uhr starten sie mit den 100 Meter Hürden. Nachdem die Männer mit deutschem Gold und Silber den Zehnkampf hinter sich gebracht haben, greifen jetzt die Frauen im Siebenkampf an. Vanessa Grimm, Sandrina Sprengel und Sophie Weißenberg sind über 100 Meter Hürden, im Hochsprung, im Kugelstoßen und über 200 Meter gefordert.

Zudem sind zahlreiche deutsche Athletinnen und Athleten in wichtigen Qualifikationen gefordert und wollen sich für die jeweiligen Final-Wettkämpfe qualifizieren.

So will unter anderem Julia Ulbricht ins Speerwurf-Finale, dazu kämpfen Gillian Ladwig und Bo Kanda Lita Baehre ums Stabhochsprung-Finale. Die 4×400-Meter-Staffeln der Männer und Frauen sind in den Vorläufen gefordert. Zudem muss Medaillen-Kandidat Robert Farken über 1500 m zunächst den Vorlauf überstehen.

Leichtathletik-EM: Gibt es die nächsten Medaillen für Deutschland?

Am Abend wird es dann traditionell so richtig ernst. Neben dem Kugelstoßen und den 200 Metern im Siebenkampf, kommt es zu zahlreichen Entscheidungen um Medaillen.

Die besten Chancen auf deutsche Medaillen gibt es wohl im Diskuswurf und über 400 Meter Hürden. Shanice Craft und Kristin Pudenz wollen in einer der deutschen Kerndisziplinen den Diskus zu Edelmetall werfen. Emil Agyekum will seinen großen Worten auch Taten folgen lassen und Hürden-König Karsten Warholm angreifen.

Zudem greift Owen Ansah nach seiner Bronzemedaille über 100 Meter auch über 200 Meter nach einer Medaille. Nach dem Wirbel rund um den Sprinter bleibt aber offen, ob er diese dann auch behalten dürfte.

Leichtathletik-EM: Der Zeitplan am Freitag

Vorentscheidungen:

11.35 Uhr: Siebenkampf Frauen, 100 m Hürden

11.40 Uhr: Speerwurf Frauen (Qualifikation)

11.50 Uhr: Stabhochsprung Männer (Qualifikation)

12.05 Uhr: 4×400 m Männer (Vorläufe)

12.25 Uhr: Siebenkampf Frauen, Hochsprung

12.25 Uhr: 4×400 m Frauen (Vorläufe)

13.00 Uhr: Speerwurf Frauen (Qualifikation)

13.05 Uhr: 1.500 m Männer (Vorläufe)

20.35 Uhr: Siebenkampf Frauen, Kugelstoßen

21.55 Uhr: Siebenkampf Frauen, 200 m

Medaillenentscheidungen: