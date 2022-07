Deutsche Staffeln scheitern in 4x400-m-Vorläufen

Die deutsche Männerstaffel mit Marvin Schlegel (Chemnitz), Manuel Sanders (Dortmund), Marc Koch (Berlin) und Patrick Schneider (Wattenscheid) wurde in ihrem Vorlauf in 3:04,21 Minuten Sechste, in der Endabrechnung bedeutete dies Platz elf von 13 Teams. Die deutliche Bestzeit erzielten die USA in 2:58,96.