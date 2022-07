Leichtathletik-WM: Auch Speerwerferin Hussong sagt ab

Neben Hussong wird dort auch Weitspringerin Maryse Luzolo (Königstein) fehlen. Die Olympia-Teilnehmerin von Tokio erlitt im Training eine Bänderverletzung an ihrem Sprungfuß. "Aus medizinischer Sicht gäbe es zwar eine kleine Chance, in Eugene springen zu können, aber ich habe mich entschieden, die Verletzung hier in Deutschland in Ruhe auszukurieren und mich voll auf die Heim-EM in München zu konzentrieren", sagte Luzolo.