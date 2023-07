Anti-Doping-Regeln verletzt: Ärger für Hürden-Star Amusan

Dies teilte die Nigerianerin selbst bei Instagram mit. Demnach gehe die Athletics Integrity Unit (AIU) gegen Amusan vor, „weil ich in den letzten zwölf Monaten drei Tests verpasst habe“, so die 26-Jährige. Somit steht Amusans Start bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) infrage.