20 km Gehen: Feige bei Perez-Sieg chancenlos

Leichtathletin Saskia Feige (Leipzig) hat bei der WM in Budapest ein Top-Ten-Ergebnis über 20 km Gehen deutlich verfehlt. Die EM-Dritte war beim Sieg der spanischen Europameisterin Maria Perez (1:26,51 Stunden) weit abgeschlagen und kam mit 7:58 Minuten Rückstand nach 1:34,49 Stunden als 30. ins Ziel.

Silber sicherte sich am Heldenplatz die Australierin Jemima Montag (1:27,16) vor der italienischen Olympiasiegerin Antonella Palmisano (1:27,26). Für Perez, die 2018 in Berlin erstmals Europameisterin wurde, ist es die erste Medaille auf Weltniveau.

Anders als beim Männer-Rennen am Vortag herrschten in Ungarns Hauptstadt bereits am frühen Morgen hohe Temperaturen jenseits der 20 Grad.