Leichtathletik-WM 2023: Neugebauer nach Zehnkampf - "Als käme man vom Krieg zurück"

Neugebauer: “ ... als käme man vom Krieg zurück“

Auf die Frage, wie er die Belastungen am Tag danach weggesteckt habe, musste Neugebauer schmunzeln. „Meinem Körper geht‘s ziemlich ... wie soll ich sagen? Er ist ziemlich müde und spürt definitiv, dass eine Belastung da war. Nach so einem Zehnkampf hat man immer so ein Gefühl, als käme man vom Krieg zurück.“