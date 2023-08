Leichtathletik-WM 2023: Sanders nach Aus im Vorlauf frustriert über Ansetzungen

Sanders: Also da hätte man schon eine freundlichere Entscheidung für uns Athleten treffen und einen Tag Pause zwischen den Rennen einbauen können. Es ist aber trotzdem fair, weil jede Nation die gleichen Probleme hat, außer die USA, die noch 18 andere Athleten haben, die in diesem Bereich rennen und ihre Leute schonen können. Das war bei uns nicht der Fall. Ich weiß aber, dass wir in Deutschland trotzdem eine positive Entwicklung nehmen, da sind noch andere Jungs, die ordentlich was draufhaben. Es hat also auch was Gutes, dass ich nicht ins Halbfinale gekommen bin, denn jetzt können wir uns voll auf die klassische 4x400-Meter-Staffel vorbereiten – und dann greifen wir wieder von vorne an!