Leichtathletik-WM: Alica Schmidt und Co. feiern Platz sieben in der Mixed-Staffel

Ganz vorne ereignete sich beim Weltrekord-Triumph des Teams aus den USA (3:08,80) ein kleines Drama. Niederlandes Top-Star Femke Bol strauchelte kurz vor dem Ziel und stürzte, so ging Silber an Großbritannien (3:11,06), Bronze holte die Tschechische Republik mit 3:11,98 Minuten.

Leichtathletik WM: Sanders mit Mammutprogramm

Die Staffel musste im Finale im Vergleich zum Vorlauf, in dem das DLV-Team in 3:13,25 Minuten eine Saisonbestleistung aufgestellt hatte, umstellen. Skadi Schier musste kurzfristig passen und wurde durch Elisa Lechleitner ersetzt.

Sanders muss bei der WM ein absolutes Mammutprogramm absolvieren. Am morgigen Vormittag muss er zu seinem 400m-Vorlauf ran. Dann hat er inklusive der beiden Staffelläufe am Samstag, gleich drei 400-m-Läufe innerhalb 24 Stunden absolviert.

„Es ist auf jeden Fall hart, aber er hat es sich ja auch so ausgesucht. Er wollte auch die Staffel glücklicherweise laufen und deswegen sind wir sehr dankbar, dass er Teil des Team war“, erklärt Alica Schmidt lächelnd: „Er ist einfach sehr dankbar, dass er die Chance hat, so oft zu laufen. Vor so einer Kulisse läuft man natürlich immer gerne.“

Die Stimmung ist also gut im deutschen Team an Tag eins der Leichtathletik-WM in Budapest. Manuel Sanders will im Einzelwettbewerb über 400 Meter sicher an seine Leistung aus der Stafel anknüpfen.