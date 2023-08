Leichtathletik-WM: Der US-Sprintkönig kritisiert sein Land

Noah Lyles ist das neue Aushängeschild in der zentralen Disziplin der Leichtathletik - und kein Typ wie jeder andere.

Der US-Amerikaner trat bei der WM in Budapest mit seinen Siegen über 100 Meter und 200 Meter in die Fußstapfen von Legenden wie Carl Lewis und Usain Bolt - der 26-Jährige aus Florida ist der erste Doppel-Weltmeister über die Strecken seit Bolt 2015.

Leichtathletik-WM: Lyles kritisiert US-Selbstbild

In der Pressekonferenz nach dem 200-Meter-Goldlauf sinnierte Lyles über die mangelnde Mainstream-Präsenz der Leichtathletik - und knöpfte sich dabei auch das Selbstverständnis einer amerikanischen Sportinstitution vor, die in der Hinsicht erfolgreicher ist: der Basketball-Liga NBA.

„Wissen Sie mir, was mich am meisten schmerzt? Ich muss mir die NBA-Finals ansehen, und sie werden dort zum Weltmeister gekürt. Weltmeister von was? Den Vereinigten Staaten?“, kritisierte der US-Amerikaner auf der Pressekonferenz nach dem Lauf. Er liebe sein Heimatland, aber das Selbstbild, das sich da ausdrücke, störe ihn: „Wir sind nicht die Welt“.