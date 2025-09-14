Newsticker
Leichtathletik-WM: Marathonläuferin in Tränen aufgelöst

WM-Athletin in Tränen aufgelöst

Die Spanierin Fatima Azzahraa Ouhaddou Nafie bekommt nach dem Marathon bei der Leichtathletik-WM in Tokio einen Weinkrampf - allerdings nicht aus einem traurigen Grund.
Vom 13. bis zum 21. September findet in Japan die Leichtathletik-WM statt.
Daniel Höhn
Nach dem Marathon der Frauen bei der Leichtathletik-WM in Tokio bekam Fatima Azzahraa Ouhaddou Nafie einen Weinkrampf. Doch warum brach die Spanierin in Tränen aus?

Bis kurz vor dem Start des Marathons wusste Ouhaddou Nafie noch nicht genau, ob sie überhaupt starten kann. Schmerzen in der Hüfte plagten sie. Diese bekam sie dank Tabletten in den Griff, lief bei schwüler Hitze den Marathon und kam als 24. ins Ziel.

Danach bekam Ouhaddou Nafie Krämpfe, setzte sich erst einmal in einen Rollstuhl. „Ich habe das nur gepackt, weil ich eine Mama bin“, sagte sie.

Leichtathletik-WM: Ouhaddou Nafie bekommt Heulkrampf

In den Katakomben umarmte Ouhaddou Nafie anschließend eine Betreuerin und bekam einen Weinkrampf. Mehrere Minuten zeigte sie sich völlig aufgelöst.

Ouhaddou Nafie wurde in Marokko geboren und hat eine mittlerweile sechs Jahre alte Tochter. Ihr Mann Brahim ist gleichzeitig auch ihr Trainer. Am Ende schaffte sie es trotz Schwangerschaft zurück in den Leistungssport.

Im vergangenen Jahr stellte sie beim Marathon in Valencia mit 2:24:05 Stunden eine neue persönliche Bestzeit auf. In Tokio blieb sie nun exakt elf Minuten über ihrer Bestmarke.

