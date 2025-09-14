WM 100 m: Gina Lückenkemper scheitert hauchdünn im Halbfinale

SID 14.09.2025 • 13:44 Uhr Wie in den Vorjahren ist für Gina Lückenkemper im Halbfinale Endstation. Seit 1997 schaffte es keine deutsche Sprinterin mehr in einen WM-Endlauf.

Aus der Traum: Die frühere Europameisterin Gina Lückenkemper hat den ersehnten Einzug in ein WM-Finale über 100 m knapp verfehlt. Die deutsche Meisterin lief in ihrem Halbfinale von Tokio in 11,11 Sekunden auf den vierten Rang und schied aus. Das Finale am Abend (15.13 Uhr MESZ/ZDF und Eurosport) findet damit einmal mehr ohne deutsche Beteiligung statt.

Die 28-jährige Lückenkemper (Berlin) unternahm bei den Titelkämpfen in Japan den nächsten Versuch, erstmals ein WM-Finale über ihre Paradestrecke zu erreichen. Als bislang letzter deutscher Sprinterin war das Melanie Paschke 1997 in Athen gelungen.

Erneut im Halbfinale gescheitert

Doch wie schon bei ihren bisherigen Versuchen in London (2017), Doha (2019), Eugene (2022) und Budapest (2023) war jeweils in der Vorschlussrunde Endstation. Lückenkemper kam auf Bahn 2 zwar gut aus dem Block – am Ende fehlten ihr neun Hundertstelsekunden zum Weiterkommen.

Mayer-Duo scheitert – Lückenkemper setzt Ausrufezeichen

Die beiden anderen deutschen Sprinterinnen, Lisa Mayer (Wetzlar) und Sina Mayer (Zweibrücken), waren bereits im Vorlauf ausgeschieden. Diesen hatte Lückenkemper trotz hochkarätiger Gegner wie Titelverteidigerin Sha'Carri Richardson (USA) in ihrem Rennen als Vierte überstanden, weil sie in 11,12 Sekunden die beste Zeit der drei Zeitschnellsten hinlegte.

Richardson wackelt – Favoritinnen stürmen ins Finale