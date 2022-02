Ukraine-Krieg: Klitschko würde zur Waffe greifen: "Ich habe keine andere Wahl"

Der 50-Jährige ist dennoch davon überzeugt, Kiew halten zu können. "Ich glaube an die Ukraine, ich glaube an mein Land, ich glaube an meine Leute", sagte der ältere der beiden Klitschko-Brüder. Es sei bereits "ein blutiger Krieg. Es sind schon Ukrainer gestorben. Wir wissen nicht wieviele."