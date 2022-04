Wintersport: Olympiasiegerin Veronika Stepanowa empört mit Aussagen zu Ukraine-Krieg

Diesen Anlass nutzte die 21-Jährige, um in ihrer Dankesrede den russischen Angriff auf die Ukraine zu verteidigen. Mit dem Vorgehen im Nachbarland sehe sie Russland auf dem richtigen Weg und zeigte sich zuversichtlich, dass der Krieg siegreich zu Ende gebracht werde. „Wir werden in der Ukraine gewinnen, so wie wir bei den Olympischen Spielen gewonnen haben.“