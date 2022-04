Tennis: Alex Dolgopolov kontert Rublev-Statement mit heftigen Vorwürfen

Mit diesen Worten leitete der ehemalige Tennisspieler aus der Ukraine seine Replik via Instagram auf das Rublev-Statement ein. Zudem warf er der momentanen Nummer acht der Weltrangliste vor, dass er sich in Unwissenheit flüchte. Zehn Tage vor Kriegsbeginn habe er noch mit einem Ukrainer im Doppel gespielt, zudem habe er ständig Kontakt zu ukrainischen Spielern bei Turnieren. „Natürlich weiß er, was gerade passiert, immerhin hat er in den ersten Tagen des Krieges „No war“ auf die Kamera geschrieben.“ (DATEN: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren)