Langlauf: Olympiasiegerinnen Hennig und Carl scheiden aus

„Das Fazit ist dennoch fast rundum positiv. Ich freue mich über meinen guten Prolog, wir sind gut drauf“, sagte Hennig: „So etwas kann in einer K.o.-Runde immer passieren. Der Sprint ist ohnehin mehr ein Aufwärmen für das, was morgen kommt.“ Dann steht in Ruka das erste Distanzrennen der Saison an, über 10 km Klassik gehört Hennig zum erweiterten Favoritenkreis. (BERICHT: Langlauf-Star stellt Karriere in Frage)