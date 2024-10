Tränen-Drama bei Tischtennis-EM: "Es ist schrecklich!"

Stina Källberg war mit ihren Kräften und Nerven am Donnerstagnachmittag am Ende. Sie setzte sich in der Halle in Linz auf den Boden, warf ihr Handtuch über ihren Kopf und weinte hemmungslos.

Källberg weint wegen Termin-Stress

Gegen die Portugiesin Ines Matos aus Portugal reichte es gerade so zu einem 4:3, doch für Källberg war alles zu viel. „Dieser Zeitplan ist nicht wahr. Ich bin fast weinend in dieses Spiel gegangen“, sagte sie dem schwedischen Sender SVT .

„Es ist hart, aber so ist Tischtennis“

Der kroatische Turnierdirektor Alen Ivancin erklärte den Grund für den sehr engen Terminplan: Normalerweise wird die EM - so wie 2022 in München - in acht Tagen gespielt, doch in diesem Jahr wurde das Turnier auf sechs Tage gekürzt - aus Kostengründen und wegen der Zeitpläne der Ligen. Das macht es für Spieler wie Källberg, die in mehreren Wettbewerben agieren, viel schwieriger.