Formel-1-Comeback von Vettel? "Ich denke, dass er etwas vermisst"

Sébastien Ogier gewann in seiner ruhmreichen Karriere bereits achtmal den Weltmeistertitel und stellte jüngst neue Siegrekorde in Monte Carlo und Mexiko auf.

Ogier kann sich Vettel-Comeback vorstellen

Sébastien Ogier: Ich glaube, man sollte einfach Spaß daran haben. Dieser Sport war immer mein Traum als Kind. Ich genieße jede Minute, die ich in einem Rennauto verbringe. Ich habe auch die Chance immer für ein Top-Team zu fahren, das ist natürlich immer wichtig im Motorsport. Wie gesagt, ich habe wahrscheinlich weniger Druck heute. Ich habe natürlich noch vor, ein paar Rennen zu gewinnen, wenn ich kann, aber ich habe keinen Druck der Meisterschaft mehr als „Parttimer“. Ich bin sehr glücklich mit der Balance, die ich gefunden habe in meinem Leben. Ich habe mehr Zeit für meine Familie, für mein Kind. Die Hauptsache ist, einfach Spaß daran zu haben.

Ogier: Ja, ich glaube es ist für jeden Sportler schwer. Wenn du für ein paar Jahre ein Profi bist, ist der Schritt in ein anderes Leben kompliziert. Das ist eine Chance für mich, weil ich immer noch ein paar Rennen machen kann, zwar nicht Vollzeit, aber immerhin. Ich habe mehr Zeit zuhause und für meine Familie. Ich weiß nicht, was Sebastian momentan darüber denkt. Er genießt grade etwas die Ruhe, nachdem er so viele Jahre immer unterwegs war. Das ist für ihn bestimmt positiv. Aber ich denke auch, dass er das, was er sein ganzes Leben gemacht hat, auch etwas vermisst. Ich bin gespannt, wie es für ihn in Zukunft weitergeht. Es gibt auch viele Beispiele von Sportlern und Rennfahrern, die nach ein paar Monaten oder Jahren wieder zurückkommen. Ich bin gespannt.