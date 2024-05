Mick Schumacher nur Zwölfter: Warum er trotzdem zufrieden ist

Der Ausflug ins Schumacher-Wohnzimmer nach Spa war für Mick Schumacher ein kleiner Rückschlag. Mit seinem Alpine-Hypercar landete der Sohn von Michael Schumacher beim Porsche-Doppelsieg nur auf Rang zwölf, drei Plätze hinter dem Schwesterauto, das auch schon in der Qualifikation schneller war als Schumi jr. am Steuer.

Und dennoch: Mit jeder Runde bereitet er sich in der Langstrecken-WM auch auf ein mögliches F1 -Comeback vor. Wie SPORT1 bereits berichtete, ist die Renault-Tochter seine größte Chance auf eine Rückkehr in die Formel 1, sollten dort Pierre Gasly oder Esteban Ocon ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern.

Mick Schumacher: Schneller Wechsel zwischen den Autos

„Ich betrachte es als eine andere Herausforderung in dem Sinne, dass ich mich als Fahrer an etwas Neues gewöhnen muss“, sagt er im Interview mit Motorsport-Magazin.com . „Es ist mir wichtig, dass ich mich schnell an neue Autos gewöhnen kann. Das ist auch wichtig für meine aktuelle Rolle in der Formel 1, als Reservefahrer von Mercedes, McLaren und Williams.“

Zudem werden seine Teamplayer-Qualitäten in der Sportwagen-WM mehr gefordert als bei Haas in der Königsklasse. „Für mich ist in der Kommunikation zwischen uns Fahrern sehr interessant, wie viel miteinander geteilt wird“, betont er. „Wir wollen uns als Team weiterentwickeln, das merkt man extrem in den Meetings und auch abseits davon. In der Formel 1 heißt es ‚Jeder gegen Jeden‘, während hier drei Fahrer in die gleiche Richtung pushen und zusammenarbeiten. Es ist sehr viel Offenheit dabei, wenn wir uns über Tipps und Tricks austauschen.“