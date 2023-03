Großes Motorsport-Comeback auf SPORT1: Alle Rennen des ADAC GT Masters live im Free-TV

Entsprechende plattformneutrale Rechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz hat die SPORT1 GmbH vom ADAC erworben. Die neue Partnerschaft beinhaltet zudem die ADAC GT4 Germany, die in diesem Jahr erstmals komplett im Rahmenprogramm der DTM startet und ebenso live im Free-TV oder im kostenlosen SPORT1 Livestream übertragen wird. Damit stehen in der Saison 2023 insgesamt acht Rennwochenenden auf dem Programm.

Abgerundet wird die großflächige Abbildung mit Vor-Ort-Berichterstattung durch ein regelmäßiges Highlight-Magazin im Free-TV, in dem unter anderem auch die DTM eine zentrale Rolle spielt. Darüber hinaus ist eine umfangreiche Begleitung der Serien auf SPORT1.de , in den SPORT1 Apps und auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 vorgesehen.

ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser : „ SPORT1 hat in der Vergangenheit eine große Fangemeinde mit den Liveübertragungen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany begeistert. Wir freuen uns, mit beiden Serien in diesem Jahr wieder zu SPORT1 zurückzukehren. Neben den Übertragungen bei SPORT1 stellen wir unser digitales Angebot zeitgerecht auf und zeigen die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany ab diesem Jahr wieder bei YouTube.“

Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH: „Mit dem Comeback des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany auf SPORT1 verstärken wir unser Angebot im Motorsport-Bereich durch zwei sehr attraktive Rennserien. Die Motorsport-Fans können sich in diesem Jahr bei uns auf viele packende Rennwochenenden mit umfangreicher Liveberichterstattung im Free-TV freuen, die wir auch auf unseren reichweitenstarken digitalen Plattformen in Szene setzen werden.“

Auftakt und Finale des ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring

Der Kalender des ADAC GT Masters umfasst in diesem Jahr von Juni bis Oktober insgesamt sechs Rennwochenenden in Deutschland und Österreich. Jeweils am Samstag und Sonntag steht dabei ein einstündiges Sprintrennen mit Fahrerwechsel auf dem Programm. Startschuss für die „Liga der Supersportwagen“ ist vom 9. bis zum 11. Juni auf dem Hockenheimring. Dort feiert Porsche Sportwagen im Rahmen des „Festival of Dreams“ seinen 75. Geburtstag. Weiter geht es dann vom 7. bis 9. Juli auf dem Norisring – der legendäre Stadtkurs in Nürnberg ist eine von vier Stationen, die zusammen mit der DTM absolviert werden. Es folgen der Nürburgring (14.7. – 16.7.), der Sachsenring (8.9. – 10.9.) und das Auslandsgastspiel auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg (22.9. – 24.9.), bevor es vom 20. bis 22. Oktober erneut auf dem Hockenheimring gemeinsam mit der DTM zum großen Saisonfinale kommt.