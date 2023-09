ADAC GT Master: Heimsieg unter Vorbehalt! Österreicher triumphieren in Spielberg

Nach 1:01.45,423 Stunden fuhr der grüne Bolide mit der Nummer 63 als Erster über die Ziellinie. Dahinter reihte sich das Duo Salman Owega und Elias Seppänen ein. Ganze 1,818 Sekunden fehlten am Ende zum Sieg. In der Fahrerwertung führend, sammelten der Deutsche und Finne für Landgraf Motorsport auch in der Teamwertung wichtige Punkte im Kampf um den Titel.

Am Sonntag findet das zweite Rennen (ab 15.10 Uhr LIVE auf SPORT1) auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Vom 20. bis 22. Oktober steht am Hockenheimring das letzte Rennwochenende des ADAC GT Masters in diesem Jahr auf dem Programm.