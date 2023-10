ADAC GT Masters: Krönung nach packendem GT-Finale

Dem Duo von Team „Landgraf Motorsport“ reichte beim letzten Rennen der Saison am Hockenheimring ein dritter Platz, um ihren Vorsprung zu verteidigen und sich den Gesamtsieg zu holen.

Seppänen und Owega regierten damit stark auf ihren enttäuschenden neunten Platz im ersten Rennen am Samstag. Dieses Ergebnis hatte die Meisterschaft überhaupt erst spannend gemacht. Ihr Vorsprung in der Gesamtwertung war so auf zehn Zähler geschrumpft.