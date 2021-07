Formel 1: Fernando Alonso spricht über Fahrstil und Schlangenlinien

Spannend: Der Doppel-Champion fährt offenbar anders als die meisten seiner Kollegen. Sein Fahrstil-Geheimnis: „Ich wollte eine härtere Servolenkung, weil sie für mich zu weich war“, so Alonso. „Ich brauche ein unterschiedliches Feedback des Lenkrads am Kurveneingang, in der Kurvenmitte und am Kurvenausgang, denn so kann ich den Grip der Vorderreifen spüren und sehen, ob sie über ihrem Limit sind oder nicht.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)