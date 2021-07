Formel 1: Mick Schumacher wegen Haas-Updates im Vergleich mit Mazepin im Nachteil

Wichtiger aber: Der Deutsche hat viel gelernt und ist mit seinem Haas-Team zusammengewachsen. „Zu Beginn des Jahres war die Arbeit anders, nennen wir es mal grobkörniger“, sagt er. „Es galt, die ganze Formel 1 kennenzulernen. Inzwischen arbeiten wir an Feinheiten, etwa in Sachen Abstimmung des Autos oder was die Linienwahl angeht.“