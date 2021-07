Formel 1: Sebastian Vettel und sein Gehalt bei Aston Martin

Der Teamchef schwärmt dabei von einer Fähigkeit, für die Vettel schon bei Red Bull bekannt war. "Wie sich Seb an eine Runde erinnert, das ist schon ziemlich beeindruckend", so der US-Amerikaner. "Er erinnert sich an jedes noch so kleine Detail aus jeder einzelnen Kurve. So detailliert kenne ich das von keinem anderen Fahrer. In der Hinsicht kriegen wir aus Seb um einiges mehr Informationen raus, als das in der Vergangenheit mit unseren Fahrern der Fall war."