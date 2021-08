Formel 1: Ralf Schumacher spricht über Mick Schumacher, Hamilton, Verstappen, Vettel

Schumacher: Ich denke, die beiden werden noch öfter aneinandergeraten, weil keiner nachgeben will. Die Frage, die sich mir in erster Linie stellt, ist: Was hat Red Bull in der Sommerpause machen können? Denn eins war schon auffällig: In Ungarn hätte ich Red Bull aufgrund ihrer Aerodynamik-Effizienz deutlich stärker als Mercedes auf der Liste gehabt. Mercedes hatte bis dato ja auch Grip- und Balance Probleme. Doch sie haben nach Silverstone einen klaren Fortschritt gemacht. Spa wird normalerweise kalt, Wetterkapriolen sind in den Ardennen Alltag. Vor Ungarn hätte ich auch in Spa Red Bull vorne gesehen. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Perez ist alles andere als ein Blindfisch im Auto, der Unterschied zwischen Max und ihm war in Ungarn aber gravierend. Das kann Max nicht auf Dauer abfedern, wenn Red Bull nicht noch einen weiteren Schritt macht.