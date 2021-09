Formel 1: Daniel Ricciardo spricht über Triumph in Monza

Für Ricciardo, der italienische Vorfahren hat, war sein erster McLaren-Sieg in Monza besonders emotional: „Dale (Earnhardt; d. Red.) ist mein Hero, aber wenn ich an McLaren denke, muss ich immer auch an Senna und meine Kindheitserinnerungen mit ihm denken. Dass jetzt eine Siegertrophäe mit meinem Namen im gleichen Schrank neben seinen steht, ist ein sehr surrealer Moment, der mich wirklich berührt“, verriet er.