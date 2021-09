Formel 1: Die größten Team-Duelle mit Schumacher, Mazepin, Hamilton, Rosberg, Vettel, Prost

In den USA machte Hamilton seinen dritten WM-Titel perfekt - und zwang Pole-Setter Rosberg in der ersten Kurve erneut in die Auslaufzone. „Dass mich mein Teamkollege extra verhungern lässt und sogar so weit geht, dass er in mich reinfährt, ist ein Schritt zu weit“, erklärte Rosberg nach dem Rennen.