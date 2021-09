Formel 1 in Monza: Stimmen zu Crash, Vettel, Schumacher und Mazepin

MAX VERSTAPPEN (Red Bull, ausgeschieden) - zum Crash mit Lewis Hamilton: „Ich glaube, am Ende hat er mir nicht genug Platz gelassen eingangs der zweiten Kurve. Ich war neben ihm, es hat immer weniger Platz gegeben und am Ende war da kein Platz mehr für zwei Autos. Dann sind wir natürlich zusammengestoßen. Das war nicht nett von seiner Seite. Was passiert ist in Silverstone, das ist passiert. Da darfst du nicht mehr drüber reden, weil danach haben wir immer gut gekämpft. Das wollte ich gerne auch wieder hier machen. Aber das hat nicht geklappt.“ (NEWS: Schuld am Crash? Das sagen Verstappen und Hamilton)