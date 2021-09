Formel 1: Lando Norris verliert Sieg in Russland - Lucas Auer über die Gründe

DTM-Pilot Lucas Auer verglich die Szene mit einer eigenen Erfahrung beim 24-Stunden-Rennen von Spa in diesem Jahr: „In Spa regnet es ja dauernd. Aber ich wollte mir den einen Boxenstopp sparen. Fünfmal kann das in die Hose gehen und fünfmal gutgehen“, so der 27-Jährige. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)