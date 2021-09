Formel 1, Monza: Entscheidet der absurde Motor-Poker die WM?

Während die Presseabteilung den Wechsel offen als eine „strategische“ Maßnahme bezeichnet, wirft Teamchef Toto Wolff Nebelkerzen: „Wir haben da etwas entdeckt, ein Leck, das so aussieht, dass wir kein Risiko eingehen wollen. Die Meisterschaft - nicht nur bei den Fahrern, auch bei den Konstrukteuren - entscheidet sich über die Ausfälle.“ (Formel 1: GP von Italien in Monza am Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER)