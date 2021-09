Formel 1: Nikita Mazepin stichelt weiter gegen Mick Schumacher

Da kommt doch glatt der Papa durch! Schwärmte Michael Schumacher (52) einst von den Tagliatelle mit Fleischragout, die ihm Mamma Rosella im Ristorante Montana an die Teststrecke in Fiorano brachte, ist es für Mick Schumacher (22) Pasta Pomodoro, die er an Italien so liebt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)