Formel 1: Sebastian Vettel weicht Fragen über Zukunft aus - hört er auf?

Ob Räikkönens Rücktritt ihn auch dazu bewegen könnte, den Helm an den Nagel zu hängen und 2022 gemeinsam in Urlaub zu fahren? Vettel: „Ich weiß nicht, warum er aufhört, ich habe mit Kimi noch nicht gesprochen. Ich bin happy für ihn, aber er befindet sich auch an einem späteren Punkt in seiner Karriere als ich.“