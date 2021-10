Formel 1: Alonso über Mick und Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Ferrari

Alonso: ... es ist in der Tat etwas Besonderes, ihn in der Formel 1 zu haben. Er hat ja auch die gleichen Kürzel wie sein Vater auf dem Zeitenmonitor. Das finde ich sehr bewegend. Ich mag ihn sehr, ich mag sein Art, ich mag sein ganzes Auftreten in der Formel 1. Er erinnert mich sehr an seinen Vater. In der Körpersprache, in der Mimik, mit fast allem. Ich kann ihm nur wünschen, dass er bald ein konkurrenzfähiges Auto haben wird. Dann wird er seinen Weg gehen.