Formel 1: Verstappen lästert im 3. Training über Kontrahenten - Pérez vorne

Sebastian Vettel, der im 17. Saisonrennen am Sonntag (Formel 1: Großer Preis der USA, Rennen am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER) wegen des vierten Motorenwechsels an seinem Aston Martin eine Strafversetzung ans Ende des Feldes erwartet, kam in 1:35,851 Minuten auf den elften Rang.