Formel 1, USA: Max Verstappen schimpft über Lewis Hamilton

Im zweiten freien Training vor dem Großen Preis der USA in Austin (Das Rennen am Sonntag ab 21 Uhr im SPORT1-Liveticker) hielt es Max Verstappen im Red Bull nach einem Manöver von Lewis Hamilton für nötig, den Mittelfinger in Richtung seines Kontrahenten zu zeigen (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1).