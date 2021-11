Formel 1: Vettel-Boss Szafnauer trotz Dementi vor Abgang? Die Hintergründe

Scharf klingende öffentliche Zurückweisungen, auch mal wütende Anrufe wegen der Enthüllung von Informationen, die sich als richtig erwiesen - aber halt noch nicht das Licht der Öffentlichkeit hätten erblicken sollen: F1-Reporter wissen, wie es manchmal eben so läuft in einer Branche, in der Notlügen zum Geschäft gehören.