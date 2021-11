Mick Schumacher - Nikita Mazepin: So löste Günther Steiner die Konflikte

Steiner: Nein. Er ist ja nicht nur hier, um die 20 Fahrer zu vervollständigen. Er ist hier, um Weltmeister zu werden. Man muss zwar immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Allerdings: Umso besser man ist, desto größer die Chance, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch von den richtigen Teams mit dem besten Auto engagiert zu werden. Mick hat die Anlagen, auch wenn man jetzt noch nicht mit Sicherheit sagen kann, dass er Weltmeister wird. Ich glaube aber an ihn. Er hat auch den Trieb dazu, er will Weltmeister werden und das ist auch wichtig. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)