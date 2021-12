Formel 1: Könnte Max Verstappen Lewis Hamilton abschießen? Das sagt Vater Jos

Nun könnte es beim Saisonfinale in Abu Dhabi erneut zu einem „Titel-Crash“ kommen, denn erstmals seit 1974 - als Emerson Fittipaldi am Ende Clay Regazzoni abhing - liegen die ersten beiden der WM-Wertung vor dem letzten Rennen punktgleich an der Spitze. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)